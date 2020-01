La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo per il proprio centrocampo. Tra i nomi presenti nell'elenco dei dirigenti viola c'è anche quello di Francesco Cassata, mediano spezzino di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa.



La società toscana spera di poter sfruttare il canale preferenziale in essere con i rossoblù, interessati a loro volta a Riccardo Sottil, per provare ad imbastire una doppia operazione.



Al momento tuttavia il Genoa non pare disposto a privarsi del giocatore, tenuto in grande considerazione da Davide Nicola. Soltanto un eventuale nuovo arrivo in mezzo al campo permetterebbe al Grifone di assecondare le richieste provenienti da Firenze.