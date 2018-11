Luciano Castellini è uno che di portieri se ne intende. Non solo per aver ricoperto il ruolo a lungo ma anche per il suo fiuto nello scovare giovani talenti dei pali.



L'ultima sua scoperta, in ordine cronologico, è Ionut Radu, attualmente al Genoa dopo essere transitato dal vivaio dell'Inter proprio su consiglio del giaguaro: " Quando venne a fare un provino all'Inter - ha raccontato al Secolo XIX - dopo 5 minuti gli dissi di andare a casa a preparare le valigie e di tornare subito qui. Poi gli feci cambiare campo, non volevo che qualcuno lo potesse vedere provando a soffiarcelo. Ragazzi così li noti subito. Radu aveva 16 anni, mi colpì la sua gestualità, l'istinto innato da portiere".



Castellini è dunque convinto che il giovane rumeno molto fare molta strada: "Credo possa arrivare molto in alto. Sono di parte ma credo che farà una grande carriera, ha qualità incredibili, sia fisiche che mentali".



A sentire il giaguaro quindi bene ha fatto il Genoa a scommettere su di lui. Ma anche l'Inter a mantenerne il diritto di riacquisto: "Radu è il giusto erede di Perin. L'Inter ha fatto bene a mandarlo al Genoa: piazza calda, tosta, dove la pagnotta te la devi guadagnare. Ha solo 21 anni, crescerà molto".