Darko Lazovic è uno dei veterani del Genoa attuale. Giunto in Riviera dalla Stella Rossa nell'estate 2015, da allora l'esterno serbo, spesso al centro di trattative e voci di mercato, è sempre rimasto fedele ai colori rossoblù.



Anche in una stagione che all'apparenza poteva sembrare difficile per lui, si sta dimostrando uno degli uomini su cui prima Ballardini e poi Juric sanno di poter fare sempre affidamento. Tanto che dal consueto impiego sulla fascia destra, quest'anno il 28enne slavo è stato dirottato con buoni risultati sulla corsia opposta, diventandone il titolare.



Ora per lui è però giunto il momento di sedersi al tavolo con la dirigenza ligure per parlare del proprio futuro. Anche se alla scadenza del suo contratto con il Genoa manca più di un anno e mezzo, l'intenzione sua e della società sembra essere quella di prolungare il legame quanto prima. Un'intenzione che lo stesso giocatore ha ribadito ieri sera ai microfoni di Primocanale: "E' quattro anni che sono al Genoa e ci sto molto bene. Mi piacerebbe rimanere qui ancora molto a lungo".



Una dichiarazione d'amore che attende solo di essere raccolta dalla controparte. Lazovic è pronto a proseguire il suo rapporto con il Grifone. Ora la palla passa alla società.