Dopo Silvano Martina un'altra vecchia conoscenza dei pali del Genoa spezza una lancia a difesa dell'attuale numero uno rossoblù Federico Marchetti.



Intervenuto in diretta a Primocanale l'ex portiere campano ha spiegato perchè secondo lui sarebbe sbagliato non dare fiducia al 35enne veneto dopo gli errori con il Sassuolo: “Sicuramente Marchetti è un buon portiere. Il Genoa ha subito cinque gol: un portiere può anche sbagliare. Viene da un paio d’anni di inattività e giustamente gli occorrerà un po’ di tempo affinché riprenda confidenza con i ritmi partita e i nuovi compagni ed esprimere il suo potenziale. Inoltre ha la sfortuna di dover sostituire Perin che al Genoa era un idolo ed era un top. Fossi però nei tifosi del Genoa sarei tranquillo, poiché Marchetti verrà fuori da questo periodo difficile e dimostrerà il suo valore”.



Per Cervone, dunque, è solo una questione di tempo prima che l'ex portiere della Lazio possa tornare ad alti livelli: “Mi auguro che Marchetti ritrovi la tranquillità al Genoa e faccia una grande prestazione. La piazza rossoblù è molto importante: i tifosi ci tengono molto ai propri calciatori, io lo so bene poiché ho giocato anche in serie B”.