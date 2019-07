Il Genoa ha praticamente chiuso l'acquisto dal Real Madrid del centrocampista brasiliano Lucas Lima. Ex Santos, quando era considerato uno dei migliori centrocampisti del campionato brasiliano era corteggiato anche da Juve, Milan e Roma che si sono arrese davanti all'offerta del Real. Ha giocato l'ultima stagione in prestito al Palmeiras e ora è alla ricerca di riscatto in quella Serie A che ha soltanto sfiorato in passato.