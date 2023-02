Sono pessime le notizie che giungono dall'infermeria del Genoa per Alberto Gilardino.



Il tecnico rossoblù dovrà infatti rinunciare al suo bomber principe, Massimo Coda, per almeno un mese. Il problema al polpaccio accusato nel riscaldamento del prepartita di sabato scorso che aveva costretto l'attaccante campano a saltare la sfida con la Spal sembra più grave del previsto. Tanto che il capocannoniere in carica della Serie B rischia di stare lontano dal campo per tutto marzo.



Lo stop di Coda non è tuttavia l'unica defezione a cui dovrà far fronte il Grifone nelle prossime settimane. Anche Mattia Aramu infatti non se la passa benissimo e sarà costretto ad alzare bandiera bianca per diversi incontri, seppur vittima di un problema meno grave rispetto a quello del compagno di reparto: "Aramu penso possa recuperare un po’ prima rispetto a Massimo - ha spiegato lo stesso Gilardino nella conferenza stampa di presentazione alla gara di domani con il Cagliari - ma non so darvi le tempistiche precise. Spero al più presto possano essere con noi“.



In compenso con i sardi saranno pienamente disponibili sia George Puscas, uscito malconcio dalla gara con la Spal, che Morten Frendrup, neppure in campo con i ferraresi.