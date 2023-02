Non solo Frendrup. Nella formazione del Genoa che tra qualche minuto scenderà in campo a Marassi per sfidare la Spal oltre al mediano Danese, messo KO all'ultimo minuto da una gastroenterite, mancherà anche Massimo Coda



Il bomber campano, inizialmente inserito nell'11 titolare, si è infortunato ad un polpaccio nel corso del riscaldamento e ha dovuto alzare bandiera bianca prima del fischio d'inizio.



Al suo posto mister Gilardino ha mandato in campo al centro dell'attacco George Puscas.