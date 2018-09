Genoa-Chievo 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 43’ pt Piatek, 9’ st Pandev



Assist: 43 pt Lazovic



Genoa (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Spolli, Criscito; Pereira, Romulo, Hiljemark (33’ st Mazzitelli), Lazovic (29’ st Zukanovic); Pandev (11’ st Bessa); Kouamé, Piatek. All. D. Ballardini.



Chievo (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Tomovic (3’ st De Paoli), Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj (10’ st Birsa); Leris (34’ st Pellissier), Stepinski, Giaccherini. All. L. D’Anna.



Arbitro: F. Pasqua di Tivoli.



Ammoniti: 3’ pt Leris (C), 12’ pt Criscito (G), 15’ pt Kouamè (G), 30’ pt Hetemaj (C), 31’ pt Pandev (G), 37’ pt Piatek (G), 11’ st De Paoli (C), 40 st Rossettini (C).