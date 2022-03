E' terminato con un 5-0 a favore del Genoa il test amichevole sostenuto questo pomeriggio a Pegli dai rossoblù contro la Sanremese, formazione militante nel Girone A di Serie D.



Tutte le reti del Grifone sono arrivate per mano di altrettanti nuovi acquisti del mercato di gennaio: due gol ciascuno gli hanno infatti realizzati Albert Gudmundsson e Silvan Hefti, mentre il quinto porta la firma di Naidem Amiri.



Per i ragazzi di Alexander Blessin si è trattato di un buon allenamento in vista della sfida cruciale di domenica all'ora di pranzo quando a Marassi arriverà l'Empoli dell'ex tecnico Aurelio Andreazzoli.