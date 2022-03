Nel corso dell'intervista rilasciata a TeleNord, il dirigente del Genoa Andres Blazquez ha parlato anche dell'ex allenatore rossoblù Andriy Shevchenko e del suo coinvolgimento emotivo riguardo alla situazione in Ucraina: "Non lo sento da un paio di settimane, ma sono certo che darà una mano all'Ucraina in questo momento difficile: so che sta cercando di rientrare a Kiev per aiutare la famiglia, anche noi siamo pronti a supportarlo"