Cittadella ed Avellino bussano a casa Genoa. Motivo della chiamata l'interesse che veneti e campani nutrono per un giovane attaccante di proprietà rossoblù, il 21enne Claudiu Micovschi.



Gli irpini vorrebbero confermare il ragazzo in organico dopo la bella stagione appena conclusa ma la concorrenza di un club di categoria superiore potrebbe rappresentare un ostacolo serio per la società biancoverde.



In ogni caso il ragazzo resterebbe di proprietà genoana, trasferendosi altrove solamente in prestito.