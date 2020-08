Con un reparto avanzato quasi completamente da rifondare, nel quale il solo Goran Pandev resta l'unica certezza, il Genoa guarda con estremo interesse in casa Napoli alla ricerca di possibili rinforzi.



Da giorni si vocifera di un possibile approdo in Liguria di Fernando Llorente, svincolatosi dagli azzurri dopo una stagione tutt'altro che esaltante. Ma l'attaccante basco non è l'unico giocatore offensivo dei partenopei sul quale il neo ds rossoblù Daniele Faggiano ha messo gli occhi. Nella lista della spesa del dirigente pugliese ci sarebbero infatti altri tre tesserati del Napoli, a cominciare da quel Amin Younes che ad ogni finestra di mercato viene inevitabilmente accostato al Grifone.



L'esterno tedesco potrebbe sbarcare in rossoblù in prestito, a patto che il ragazzo accetti la destinazione. Un destino analogo a quello dei suoi due compagni Irving Lozano e Andrea Petagna, le cui possibili trattative vengono rilanciate in mattinata da altrettanti quotidiani. Del messicano parla Tuttosport, mentre all'ex centravanti della Spal fa riferimento il Secolo XIX.



Alla luce di questi rumors tornano però d'attualità le parole pronunciate da Enrico Preziosi un paio di mesi fa quando disse che nonostante gli ottimi rapporti personali le trattative andate in porto nell'ultimo decennio tra Genoa e Napoli sono state appena due, quelle che hanno riguardato i trasferimenti in Campania di Giandomenico Mesto e di Leonardo Pavoletti. Un elenco ristrettissimo che presto potrebbe allargarsi.