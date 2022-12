Venti gol, il titolo di capocannoniere di Serie B e la promozione in A con il Lecce.



La passata stagione difficilmente sarebbe potuta andare meglio per Massimo Coda. E non a caso, infatti, il centravanti campano oggi in forza al Genoa è stato insignito del premio Manlio Scopigno in qualità di miglior giocatore dell'ultimo campionato cadetto.



Un riconoscimento che il Grifone spera possa essere di buon auspicio anche per il torneo in corso.