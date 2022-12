Quattro punti in quattro giorni. Forse non il massimo per le aspirazioni dei tifosi del Genoa. Un bottino tuttavia sufficiente ad Alberto Gilardino per restare in sella al Grifone.



Dopo la vittoria con il Sudtirol di giovedì e lo 0-0 rimediato ieri ad Ascoli per l'ex centravanti della Nazionale l'etichetta di allenatore ad interim del Genoa sembra scollarsi piano piano. Il successore di Alexander Blessin, nominato temporaneamente come tale lo scorso martedì, sembra aver convinto almeno per il momento la dirigenza rossoblù a puntare pienamente su di lui.



Più dei risultati ottenuti e di una scossa tattica che peraltro era difficile aspettarsi in così poco tempo e con appena tre sessioni di allenamento svolte, a premiare il Gila è stata soprattutto la compattezza che è parso aver ridonato ad un gruppo apparso parecchio smarrito nelle scorse settimane. Aspetto che dalle parti di Villa Rostan sembra poter giustificare l'investitura del biellese come tecnico a pieno titolo della prima squadra.



Si congelano, di conseguenza, le piste alternative che portavano dalle parti di Bjelica, Semplici e Ranieri, allenatori contattati nelle scorse settimane ma con i quali il discorso non si è mai approfondito. Probabile che Gilardino venga dunque confermato alla guida del Genoa fino alla sosta di gennaio, momento che coinciderà con la fine del girone d'andata del campionato cadetto e che servirà per tirare le prime somme della stagione.