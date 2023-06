Malgrado un contratto in scadenza tra due anni, il rapporto professionale tra il Genoa e Massimo Coda potrebbe interrompersi già nelle prossime settimane.



Autore di 10 gol ma soprattutto di 8 assist nel campionato appena concluso che ha permesso al Grifone di riconquistare la Serie A dopo un solo anno di cadetteria, il 34enne centravanti campano non sembra rientrare nei piani futuri della dirigenza rossoblù che vorrebbe affidare la ricerca della rete a profili più adatti al massimo torneo.



Da qui la volontà di mettere il giocatore sul mercato, consapevoli che gli estimatori per l'ex capocannoniere di B non mancano. Tra i potenziali acquirenti, secondo Il Secolo XIX, ci sarebbero sia la Cremonese, neoretrocessa, che potrebbe chiedere l'ex attaccante del Lecce come parziale contropartita per l'eventuale sbarco di Emanuele Valeri in rossoblù, che l'ambizioso Palermo, il quale sogna un tandem d'attacco fantastico affiancando Coda a Matteo Brunori.