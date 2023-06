Trovato nella giornata di ieri l'accordo con Alberto Gilardino, che resterà tecnico del Genoa per le prossime due stagioni, la società rossoblù può adesso concentrarsi sulla costruzione dell'organico da affidare all'allenatore piemontese.



Tra i primi tasselli da sistemare c'è la corsia di destra, zona di campo nella quale nelle ultime ore due nuovi nomi sono stati accostati al Grifone. Si tratta del ventiseienne spagnolo Pol Lirola, oggi in forza al Marsiglia ma in passato transitato da Sassuolo e Fiorentina, e del 23enne Niccolò Corrado, cresciuto nel vivaio dell'Inter e oggi di proprietà della Ternana.



Ne dà notizia Sky Sport.