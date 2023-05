Per la terza volta in carriera Massimo Coda ha contribuito con le sue reti a trascinare in club dalla Serie B alla A.



Dopo esserci riuscito in passato con Benevento e Lecce, quest'anno il centravanti campano si è ripetuto anche con il Genoa, fresco neopromosso in massima categoria. Un'attitudine che gli è valsa un'inevitabile etichetta: "Spesso mi mettono l’etichetta di 'giocatore di B' e ammetto che è brutta, ma sotto sotto è una cosa che mi piace. Perché la squadra che vuol vincere il campionato a inizio stagione si affida a me - ha rivelato il numero 9 rossoblù a Gianlucadimarzio.com - E devo dire che per fortuna ho sempre o quasi fatto campionati per vincere. Perché mi piace lottatore sempre per vincere".



Ora però è giunto anche per lui il momento di alzare l'asticella e provare a ripetersi anche nel massimo campionato nazionale, dove finora non ha mai avuto troppa fortuna: "A 34 anni mi resta poco tempo per dimostrare di essere un giocatore di Serie A, ma voglio farlo e anche nel modo giusto. Anche perché io voglio continuare a giocare: almeno fino a 40 anni".



Un segnale, neanche troppo velato, che Coda manda al Genoa, con il quale peraltro vanta ancora due anni di contratto: se serve lui c'è. Anche in Serie A.