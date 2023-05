In una lunga intervista comparsa oggi sul Secolo XIX, l’amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha anticipato alcuni dei temi che contraddistingueranno il mercato dei rossoblù in vista del ritorno in Serie A. “Faremo le mosse giuste per fare un mercato sensato. Se non avessimo i debiti che abbiamo trovato sarebbe più facile ma non è stato un problema fare mercato per la promozione e non sarà un ostacolo fare un buon mercato per la Serie A".



Tra i punti fissi del Grifone che verrà la società vuole che ci sia Alberto Gilardino: “In questo momento il nostro allenatore è lui. C’è la volontà di trovare un accordo per proseguire. A fine stagione ci parleremo, ascolteremo le sue necessità e lui ascolterà le nostre per trovare l’intesa”.





Discorso analogo anche per un altro grande protagonista della stagione rossoblù, Albert Gudmundsson: “Ha un contratto con noi - ha specificato Blazquez - ed è contento di essere qui: in A sarà un giocatore fantastico”.



Possibile conferma, poi, anche per due senatori del centrocampo: “Sturaro e Badlj sono nelle stesse condizioni. Con tutti e due stiamo parlando per cercare di trovare un accordo”.



Battuta infine, su un rumor uscito nelle scorse ore: “Piatek ha fatto molto bene qui. Può tornare”.