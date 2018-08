Comincia ufficialmente oggi a mezzogiorno la nuova avventura professionale di Isaac Cofie. Il centrocampista ghanese, cresciuto nel vivaio del Genoa, dopo essersi svincolato dal Grifone lo scorso 30 giugno ha infatti trovato l'accordo con lo Sporting Gijon, club della seconda divisione spagnola, e oggi alle 12 verrà presentato ufficialmente a stampa e tifosi.



Si chiude così dopo un decennio la storia tra il club più antico d'Italia e questo ragazzo umile e sempre sorridente, arrivato adolescente nel nostro paese e diventato uomo con la maglia rossoblù addosso. Dopo aver debuttato in Serie A nel maggio 2010, Cofie ha collezionato 45 presenze con il Genoa intervallando la sua presenza in Liguria con le parentesi a Torino, Piacenza, Sassuolo, Chievo e Carpi. Dopo ogni esperienza era però sempre rientrato alla casa madre. Almeno fino ad oggi.



Ora per lui e la sua famiglia comincia una nuova vita, lontano dal Paese che l'ha cresciuto e fatto diventare un calciatore professionista.