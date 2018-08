In attesa di capire se il suo ricorso per essere riammesso in Serie A al posto del Chievo venga accolto o meno, il Crotone si muove sul mercato alla ricerca di giocatori in grado di rinforzare il proprio organico in vista dell'imminente nuova stagione.



Nel mirino dei dirigenti ionici è finito di recente anche il giovane attaccante argentino del Genoa Claudio Paul Spinelli, prelevato poche settimane fa dal Tigre e destinato a salutare temporaneamente Pegli a causa del sovraffollamento presente nel reparto offensivo del Grifone.



Indipendentemente dalla categoria in cui militeranno i calabresi, per il Pintita l'esperienza con il Crotone potrebbe rivelarsi importante per prendere confidenza con un calcio ed un Paese per lui al momento ancora del tutto sconosciuti.