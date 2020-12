Sarà una domenica campale quella che tra 48 ore attendeimpegnato in una sfida dal risultato obbligato in casa del neopromossoDopo i tanti passi falsi commessi in questo primo terzo di stagione per i rossoblù la gara del Vigorito non lascia alternative alla vittoria. Ad ostacolare il tentativo del Grifone ci sarà però una formazione coriacea che, nonostante qualche comprensibile passaggio a vuoto, ha iniziato il suo secondo campionato in A comunque in maniera positiva, tanto da aver inanellato fino ad ora quasi il doppio dei punti raccolto dai rivali di giornata.Ad acuire ulteriormente le difficoltà della formazione di Maran ci si metterà poi latransitate sotto alla Lanterna con fortune alterne. A guidare l'attacco dei sanniti, assieme all'altro ex genovese, seppur della sponda opposta, Gianluca Caprari, ci saranno con ogni probabilità I, tornato temporaneamente a Pegli lo scorso gennaio,o con la maglia del club più antico d'Italia tanto che a fine stagione Preziosi e soci decisero di non esercitare nei suoi confronti l'opzione di riscatto che pure vantavano con il Torino.ma rivederlo esultare sotto la Nord appare un'ipotesi quantomeno azzardata. Arrivato al Genoa nell'estate 2017 a suon di milioni (all'epoca Lapadula risultò essere il giocatore più pagato di sempre nella storia del club) l'ex milanista non seppe confermare sul campo le aspettative riposte in lui, diventando presto l'obiettivo degli strali dei tifosi genoani. Un trattamento che il generoso attaccante non ha mai digerito e che già nel passato campionato ha cercato in qualche modo di vendicare trascinando il Lecce ad un testa a testa salvezza proprio con i liguri. Alla fine furono questi ultimi a sorridere ma ora Lapadula ha tutte le intenzioni di riprovarci con l'aiuto del suo nuovo collega di reparto. Cominciando già da dopodomani.