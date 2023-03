I tifosi del Genoa si scagliano contro il designatore arbitrale di Serie B.



A scatenare l'ira dei sostenitori rossoblù è la decisione, ufficializzata ieri, di affidare il controllo Var della gara tra il Grifone e il Brescia di sabato prossimo ad Eugenio Abbattista.



L'ex arbitro passato dietro al monitor è originario di Bari e il timore del popolo genoano è che in qualche modo una sua decisione possa finire per agevolare proprio la squadra della sua città, in piena lotta promozione con il Genoa.



Timori probabilmente infondati ma che una designazione più attenta avrebbero di certo evitato di creare.