Non sarà turn-over, dal momento che Davide Nicola in persona nel corso della conferenza pre-partita ha rinnegato questo termine, ma il Genoa che stasera affronterà il Torino negli ottavi di Coppa Italia avrà comunque diverse novità rispetto alle ultime uscite.



D'altronde, aldilà delle dichiarazioni d'obbligo, la sfida dell'Olimpico sarà soprattutto un test per capire lo stato d'avanzamento del progetto tattico del nuovo tecnico rossoblù su quella che da appena dieci giorni è la sua nuova squadra. Motivo per cui accanto ad alcune seconde linee troveranno spazio diversi titolari.



CONFERMA DEL 3-5-2 - In porta Perin è stato ufficialmente designato numero 1 da Nicola che anche stasera dovrebbe preferirlo al partente Radu. Davanti a lui confermata la linea difensiva a tre con l'impiego del fin qui semi-dimenticato Goldaniga accanto al rientrante Zapata, alla prima apparizione dopo l'infortunio che l'ha tenuto ai box per quasi due mesi, e al Cuti Romero. Anche sulle fasce dovrebbero rivedersi due volti di recente esclusi dal campo: Ghiglione a destra e l'ex di turno Barreca a sinistra. In mezzo test importante per Schone, reduce da due panchine consecutive e voglioso di riprendere in mano le redini del Grifone, spalleggiato da Behrami, alla prima da titolare, e da uno tra Agudelo e Cassata.

Infine l'attacco, forse il reparto che presenta più incognite. La voglia di vedere il neo-arrivato Destro è tanta ma non è detto che Nicola sia dello stesso avviso, almeno dal primo minuto. Qualora il marchigiano dovesse partire dalla panchina spazio a uno tra Pinamonti e Favilli con Gumus a dare manforte.