Quella di domani sera contro il Torino in Coppa Italia sarà la partita del cuore per Davide Nicola. L'attuale tecnico del Genoa ha legato alcuni dei ricordi più belli della sua carriera da calciatore al Grifone ma non ha mai nascosto la simpatia nutrita fin da bambino per la squadra granata, lui che è nato a Luserna, a pochi chilometri dal capoluogo piemontese. Ma anche per la squadra rossoblù la sfida dell'Olimpico potrebbe rivelarsi un appuntamento molto importante, potenzialmente in grado di riscrivere un piccolo capitolo nella storia del club più antico d'Italia.



LA STORIA IN PRIMA SERATA - In un momento in cui l'attenzione societaria è concentrata principalmente sul mercato e quella della squadra è rivolta a come tirarsi fuori dalla palude della zona retrocessione, il Genoa ha l'opportunità di vivere una serata da tramandare agli annali. Sbancando il terreno del Torino, infatti, il Grifone vedrebbe spalancarsi le porte dei quarti di finale della seconda competizione nazionale, fatto che non accade da quasi trent'anni. L'ultima volta che la società ligure è arrivata così avanti in Coppa Italia era infatti il 1991-92, quando dopo aver eliminato non senza fatica Taranto e Pisa nei primi due turni fu fermata dal Parma, futuro vincitore del torneo, proprio nei quarti.

Da allora per i rossoblù la competizione ha riservato solo premature eliminazioni e anche diverse figuracce. Ultima in ordine cronologico quella rimediata nella passata stagione nel derbyno contro l'Entella, squadra all'epoca in Serie C capace di estromettere il Grifone a Marassi dopo i calci di rigore.



POCHE GIOIE - Ma il rapporto tra il Genoa e il trofeo tricolore non è mai stato buono neppure in passato. Per trovare un'altra apparizione dei liguri nel terz'ultimo atto del torneo bisogna infatti risalire addirittura alla stagione 1964-65, allorché la formazione allenata da Livio Fongaro fu eliminata guarda caso proprio dal Torino. In complesso in Coppa Italia i rossoblù vantano una sola vittoria, risalente al 1937, una finale persa e due semifinali, tutte racchiuse tra la fine degli anni '30 e l'inizio dei '40.