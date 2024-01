Genoa, colloqui con il Napoli per il ritorno di Ostigard

Il posto lasciato libero dalla partenza di Radu Dragusin potrebbe essere preso da Leo Ostigard.



Gli uomini-mercato del Genoa sono infatti da tempo a colloquio con i colleghi del Napoli per trattare il ritorno in rossoblù del 24enne difensore norvegese. Ostigard vestì infatti la maglia del Grifone già due stagioni fa, arrivando a gennaio e giocando 14 gare prima di passare in estate ai partenopei. Il suo nome era già stato accostato ai rossoblù nel corso della trattativa, poi sfumata, per l'acquisto di Dragusin da parte del Napoli.



