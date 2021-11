Tra i possibili colpi di mercato del nuovo Genoa americano potrebbe esserci anche un gradito ritorno: quello di Tomas Rincon.



Il venezuelano, portato in Italia proprio dal Grifone nel 2015, non rientra più nei piani tattici del Torino e del suo tecnico Ivan Juric. I rossoblù avrebbero già avuto un colloquio con la società granata per definire il rientro a Pegli del giocatore già a gennaio.



Lo scrive questa mattina Tuttosport.