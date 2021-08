Colpo a sorpresa del Genoa che praticamente a fari spenti si è aggiudicato le prestazioni di Nabil Bentaleb, 26enne centrocampista offensivo con un passato al Tottenham.



Il giocatore algerino di nazionale ma francese di passaporto arriverà a costo zero dopo essere rimasto svincolato dallo Schalke '04.



Bentaleb, specialista nei calcio di rigori avendo segnato tutti e sedici gli ultimi tentativi, si è palesato questo pomeriggio sulle tribune di Marassi per seguire da vicino la vittoria in rimonta della sua nuova squadra sul Perugia e domani si sottoporrà alle visite mediche prima di legarsi al Grifone.