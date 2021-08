Mattinata di visite mediche per Johan Vasquez, prossimo nuovo difensore del Genoa. Il 22enne messicano, arrivato ieri in Italia direttamente dal suo paese, nella mattina di oggi si è presentato a Genova per sottoporsi al rituale clinico preliminare alla firma sul contratto col suo nuovo club.



Il suo sbarco in Liguria sarà però una toccata e fuga, almeno per il momento. Una volta completato l'iter sanitario, infatti, Vasquez farà immediato ritorno in patria per definire gli ultimi dettagli burocratici legati al suo passaggio al Grifone. Il giocatore sarà dunque a disposizione di Davide Ballardini solamente la prossima settimana, quella che culminerà con l'esordio in campionato in casa dell'Inter sabato sera.