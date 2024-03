Genoa, con il Frosinone l'attacco rischia l'emergenza: preoccupano in due

Non solo notizie positive per Alberto Gilardino e il suo Genoa dalla pausa per le nazionali.Se da una parte il tecnico di Biella può sorridere per ilcon cui i varisono rientrati alla base dopo aver risposto agli impegni con le rispettive selezioni, d'altra preoccupano le condizioni fisiche di due giocatori che al contrario in nazionale non sono andati:ed Ekuban.Il portoghese si è comunque recato un paio di giorni in patria, approfittando della sosta per stare vicino alla famiglia. Al ritorno in Liguria, tuttavia, ha accusato un affaticamento muscolare che ne mette in dubbio la presenza dopodomani contro i ciociari. Gara che potrebbe essere costretto a guardare dalla tribuna ancheL'italo-ghanese aveva già saltato l'ultima partita di campionato, quella di due settimane fa contro la Juventus, per un problema muscolare che continua a tormentarlo. Anche lui, quindi, resta sotto osservazione.

Se entrambi non dovessero recuperare Gilardino si ritroverebbe con a disposizione i soli Retegui e Gudmundsson, oltre al nigeriano Ankeye, ancora alla ricerca del suo debutto dal primo minuto in maglia rossoblù.