Potrebbe essere sfondato per la prima volta in stagione domenica a Marassi il simbolico traguardo dei 20 mila spettatori. Tanti infatti dovrebbero essere i tifosi che per l'ora di pranzo accorreranno al Ferraris per assistere alla sfida tra Genoa e Parma. A favorire una così alta affluenza, oltre ai 18 mila abbonati del Grifone, contribuiranno senza dubbio gli avventori richiamati allo stadio dagli ottimi risultati fin qui raggiunti dal collettivo di Davide Ballardini ma anche i numerosi tifosi gialloblù in partenza dall'Emilia. Ad ogni modo il lunch match domenicale tra liguri e ducali si preannuncia come uno spettacolo coronato da una grande cornice di pubblico.