Gli striscioni della tifoseria organizzata del Genoa torneranno a campeggiare sugli spalti del Ferraris già domenica prossima contro l'Atalanta.



Dopo la pacifica protesta messa in atto da molti sostenitori rossoblù in occasione della prima uscita casalinga stagionale del grifone, nella gara di campionato di due settimane fa contro la Fiorentina, ora l'Associazione Club Genoani comunica che stendardi e bandiere torneranno a sventolare regolarmente già contro l'Atalanta: “L’Associazione Club Genoani comunica - si legge nel comunicato diffuso quest'oggi - che domenica in occasione di Genoa-Atalanta nei settori Distinti e Gradinata Sud dello stadio saranno nuovamente esposti gli striscioni dei Genoa Club".



La nota prosegue poi specificando come la protesta nei confronti della presidenza Preziosi non cesserà e che tale gesto distensivo è da ritenersi indirizzato unicamente nei confronti di giocatori ed allenatore: "Pur rimanendo convinti che la presidenza abbia delle colpe imperdonabili sulla gestione della Società e che la vendita sia l’unica soluzione per garantire un futuro al vecchio Grifone, vogliamo dare un segnale di distensione alla squadra e al mister, che in questo inizio di campionato hanno dimostrato di rispettare il pubblico genoano con il loro impegno sul campo. Vogliamo 11 Grifoni! Forza Genoa! Associazione Club Genoani”