Si affiderà ai senatori e a vecchio e collaudato modulo questa sera Davide Ballardini per provare a battere l'Empoli a domicilio e scongiurare un esonero che in caso di mancato successo sarebbe per lui pressoché scontato.



Nel corso di questa settimana il tecnico del Genoa ha a lungo provato il 3-5-2, schema che aveva utilizzato già ad inizio stagione, salvo poi accantonarlo a favore del 4-2-3-1. Questa sera la linea difensiva a tre potrebbe però essere rispolverata, con i due esperti Criscito e Masiello, affiancato dal messicano Vasquez, a comporre il reparto dinnanzi a Salvatore Sirigu. Un modulo che consentirebbe a Badelj e Rovella di agire assieme in linea mediana, spalleggiati dai muscoli e dai polmoni di uno tra Touré e Sturaro, con Biraschi e Cambiaso smistati sulle corsie esterne.



In attacco infine l'assenza forzata di Destro costringerà Caicedo a fare il suo debutto in rossoblù dal primo minuto, malgrado l'ecuadoriano non sia ancora al massimo della condizione dopo il lungo stop di inizio campionato. Al suo fianco potrebbe agire il giovane Kallon, favorito sull'esperto Pandev, destinato a subentrare a gara in corso.