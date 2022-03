Allarme in difesa per il Genoa in vista della sfida di domenica con l'Empoli.



Contro i toscani Alexander Blessin dovrà infatti rinunciare a diversi elementi del proprio pacchetto arretrato, tutti attualmente domiciliati nell'infermeria rossoblù. Fermi a causa di guai fisici di diversa entità sono infatti ben cinque elementi del reparto arretrato: Nikola Maksimovic, Zinho Vanheusden, Andrea Masiello, Mimmo Criscito e Andrea Cambiaso.



In compenso il tecnico tedesco può sorridere per il recupero di Mattia Bani, tornato a disposizione ad un mese esatto dall'infortunio subito a Roma lo scorso a 5 febbraio. Difficile tuttavia che il centrale toscano possa partire titolare al Castellani, proprio a causa della sua lunga assenza. Quasi scontato dunque che la coppia centrale sarà quella composta da Leo Ostigard e Johan Vasquez, con Hefti e Calafiori ad agire sugli esterni.



Da non escludere tuttavia la possibilità che per la prima volta da quando è sbarcato in Italia Blessin possa abbandonare la difesa a 4 per proporre quella a tre.