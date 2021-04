Importante per la classifica, storica per la sua carriera.

La gara in programma domani a Marassi tra Genoa e Fiorentina rappresenta un appuntamento particolarmente significativo per Davide Ballardini.



Aldilà dei punti in palio, comunque pesantissimi in quello che classifica alla mano può essere ancora considerato uno scontro diretto per non retrocedere, il tecnico romagnolo avrà l'opportunità di celebrare un prestigioso traguardo: le 100 panchine con il club ligure.

Un'avventura lunga oltre un decennio quella tra il Balla e il Grifone, iniziata il 10 novembre 2010 e poi proseguita a singhiozzo in altre tre differenti parentesi.

Un legame profondo, più forte delle tensioni e delle incomprensioni emerse più volte tra l'allenatore romagnolo e il suo patron, Enrico Preziosi.



Nelle 99 gare fin qui dirette da Ballardini, 93 sono avvenute in Serie A e le altre 6 in Coppa Italia. Il bilancio personale fa registrare 38 vittorie per i rossoblù, 27 pareggi e 34 sconfitte.