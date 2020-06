Per Goran Pandev il bianconero ha lo stesso effetto del rosso per il toro: quando lo vede si scatena.



Il trequartista macedone del Genoa ha infatti nella Juve, avversaria dei rossoblù questa sera a Marassi, la sua vittima preferita. In 24 incroci contro la Vecchia Signora Goran l'eterno è andato a segno in otto occasioni, in pratica una volta ogni tre partite. Un dato che fa dei bianconeri l'avversario più bucato in carriera dal 36enne di Strumica.



Incontrata per la prima volta il 29 febbraio 2004, quando militava nell'Ancona, Pandev ha violato la rete juventina già al secondo tentativo, in uno Juve-Lazio della stagione seguente. Con la maglia biancoceleste il macedone ha poi realizzato un centro in Coppa Italia, nella semifinale del 2009, e due reti il 12 dicembre 2007, in occasione del 2-3 con cui Madama espugnò l'Olimpico nella prima stagione di A del post-calciopoli. Dopo una lunga astinenza, coincisa con la sua militanza nell'Inter, Pandev si rifece non appena sbarcato a Napoli, mettendo a referto un'altra doppietta. Sotto al Vesuvio il fantasista balcanico lasciò subito un doppio segno il 29 novembre 2011 e poi ancora nell'agosto successivo, quando tuttavia il suo squillo non bastò ai partenopei per conquistare la più contestata Supercoppa Italiana di sempre.



L'ultimo dispiacere inflitto alla Juve è recentissimo e porta la data del 17 marzo 2019. Quel giorno il Genoa superò i Campioni d'Italia a Marassi per 2-0 e il macedone marcò la rete del raddoppio dopo il vantaggio siglato dal fresco ex Stefano Sturaro.