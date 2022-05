Voltare subito pagina per lasciarsi alle spalle la delusione del rigore fallito nel derby di sabato scorso.



Dopo l'errore peggiore della sua carriera, Mimmo Criscito scalpita all'idea di riscattarsi, tanto da candidarsi ad una maglia da titolare questa sera contro la Juventus.



Il capitano rossoblù non gioca una gara dal primo minuto dallo scorso 21 dicembre, quando un guaio muscolare lo mise KO nel corso dell'incontro interno con l'Atalanta. Da allora per lui è iniziato un lungo calvario interrotto solo dalla manciata di minuti collezionati contro la Lazio il 10 aprile e dal tragico secondo tempo disputato sabato con la Sampdoria.