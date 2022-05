L'impresa salvezza per il Genoa è ormai ai limiti del possibile. Eppure i tifosi rossoblù non si rassegnano e vogliono provare a spingere la squadra fino all'ultimo.



Con un comunicato diffuso ieri sera le sigle del tifo organizzato aderenti alla Gradinata Nord, hanno invitato tutti i sostenitori del Grifone a riempire di colore e di calore il Ferraris domani sera contro la Juventus: “Non ti lasceremo mai. Così è stato, così dev’essere e così sarà…perché a noi non importa dove ma interessa come. Venerdì sera chiediamo a tutti di riempire lo stadio, di indossare la maglia del Genoa e di portare la sciarpa, perché con le sciarpe faremo qualcosa che ancora una volta resterà nella storia. Coloriamo il nostro stadio, così da dare un impatto coreografico che solo noi siamo in grado di fare. Non importa il risultato, non esiste categoria…NOI SIAMO I GENOANI!!!“.