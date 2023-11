Le prestazioni di Radu Dragusin stanno catalizzando sul giovane difensore del Genoa le attenzioni di moltissimi club, non solo in Italia.



Se tra le squadre nostrane in molte sognano di mettere le mani sul 21enne cresciuto nel vivaio della Juventus, con Milan e Roma in prima fila, all'estero le cose non appaiono molto diverse. Dragusin del resto è già da tempo nel mirino di alcun club inglesi, con il Newcastle che già in estate aveva effettuato un primo timido sondaggio nei suoi confronti, senza tuttavia intavolare una vera e propria trattativa.



Ora però le cose sono cambiate. Il giocatore sta infatti confermando anche in Serie A le ottime indicazioni fornite nella passata stagione in B, dimostrando giornata dopo giornata di possedere potenzialità molto alte, vista anche la giovane età che lo contraddistingue. Considerazioni che starebbero spingendo i Magpies a presentare una proposta d'acquisto ufficiale al Genoa.



Il problema per il club in cui gioca Sandro Tonali è che nel frattempo le prestazioni del giovane rumeno sono saltate agli occhi anche di altre due formazioni di Premier League. Sia Tottenham che Brighton sarebbe pronte infatti a soddisfare la richiesta del Grifone, che per lasciar partire Dragusin chiede non meno di 35 milioni di euro.



Ogni discorso verrà ad ogni modo rimandato alla prossima estate. La società rossoblù pare infatti intenzionata a non privarsi di nessun elemento di spicco nel corso del campionato attuale. E Dragusin, certamente, rientra in questo elenco.