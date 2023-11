Radu Dragusin, autore del gol che ha deciso la sfida di questa sera tra il suo Genoa e il Verona, a fine gara ha raccontato ai microfoni di Sky Sport tutta la gioia per il suo primo gol in Serie A: "Sto provando un'emozione incredibile per il gol segnato oggi - ha detto il difensore romeno - ho lavorato tanto per questo momento e lo voglio dedicare alla mia famiglia e alla mia ragazza. Ma sono felice ma soprattutto per i 3 punti che abbiamo conquistato".



Sul proprio percorso di crescita, Dragusin ha poi aggiunto: "Sono ancora giovane e so di essere solo all'inizio della mia carriera. Alla Juventus sono cresciuto tanto e ho avuto la fortuna di imparare da campioni come Bonucci e Chiellini. Ma devo fare tanta esperienza e affrontare molte situazioni per crescere. Il mio sogno è quello migliorarmi sempre di più. Sono in un momento di fiducia ma non devo montarmi la testa, solo continuare a lavorare".