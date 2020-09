Sfumato Ranocchia, perso quasi certamente anche Juan Jesus, il Genoa potrebbe avere in Sebastiano Luperto il suo nuovo difensore centrale.



Ieri la dirigenza rossoblù si è incontrata con i colleghi del Napoli proprio per parlare del 24enne pugliese. La possibilità di andare a giocare con più continuità rispetto a quanto non farebbe all'ombra del Vesuvio potrebbe essere la carta vincente per convincere il ragazzo ad accettare il trasferimento in prestito. Chi per il momento appare ancora scettica è tuttavia proprio la società partenopea, non del tutto convinta di privarsi di una valida alternativa.



La trattativa, ad ogni modo, resta in piedi anche se le parti si riaggiorneranno dopo il turno di campionato, all'inizio della prossima settimana.