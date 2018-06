All'inizio della prossima settimana Sandro potrebbe essere un nuovo giocatore del Genoa.



Le chance che il centrocampista di proprietà dell'Antalyaspor che negli ultimi sei mesi ha giocato a Benevento possa vestirsi di rossoblù crescono di ora in ora e già lunedì, termine ultimo in cui la società campana potrà far valere quel diritto di riscatto finora non ancora esercitato, potrebbe essere il giorno della tanto attesa fumata bianca.



Il Grifone si è mosso con ampio anticipo rispetto alla fitta concorrenza tanto da avere già raggiunto l'intesa con il club turco, al quale verrà versato un indennizzo oscillante tra i 4 e i 5 milioni di euro bonus compresi, mentre al giocatore verrà garantito un contratto quadriennale. L'unico problema da risolvere resta quello di liberare un posto da extracomunitario all'interno dell'attuale rosa. Tornando in Turchia, seppur virtualmente e soltanto di passaggio, Sandro perderebbe infatti lo status di comunitario che invece manterrebbe nel caso il suo passaggio avvenisse tra due club del nostro campionato.