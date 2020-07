Archiviata alla svelta la netta sconfitta incassata ieri sera dalla Juventus, per il Genoa è già ora di proiettarsi verso il prossimo avversario.



Domenica i rossoblù saranno infatti di scena alla Dacia Arena, ospiti dell'Udinese. Stessi colori del rivale precedente ma posta in palio ben più alta, visto che, classifica alla mano, quello tra liguri e friulani sarà un vero e proprio scontro salvezza.



Una gara che potrebbe rilanciare le ambizioni di un Grifone ancora alla ricerca della prima vittoria dell'era post-covid. Nel suo tentativo di acciuffarla, però, Davide Nicola potrebbe dover rinunciare ad due pedine fondamentali del proprio scacchiere tattico. Chi sicuramente salterà la trasferta nel Triveneto è Lasse Schone, ammonito ieri contro la Juventus in regime di diffida e pertanto costretto dal giudice sportivo a stare fermo un turno. Qualche speranza in più, invece, c'è per Mimmo Criscito, reduce da un'infiammazione al soleo che gli ha fatto marcar visita nelle ultime due uscite del Genoa. Le sue condizioni pur in via di miglioramento non sono ancora ottimali e non è da escludere che anche contro Udinese il capitano possa essere lasciato a riposo.