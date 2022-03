Dietro al no di Mimmo Criscito al Toronto c'è un retroscena svelato da Il Secolo XIX. Il giocatore avrebbe deciso di rimanere per non abbandonare il Genoa in una situazione complicata di classifica, e a fare la differenza è stato anche un colloquio andato in corso ieri tra il difensore e il presidente Zangrillo, al termine del quale il difensore ha assistito a Marassi alla sfida contro l'Empoli.