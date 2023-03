GENOA-COSENZA 4-0 (p.t. 1-0)

Marcatori: 33’ pt Dragusin (G); 12’ st Gudmundsson (G), 14’ st Puscas (G), 35’ st Jagiello (G).

Assist: 33’ st Gudmundsson (G); 14’ st Sabelli (G)



GENOA (3-5-2): Martinez; Bani (19’ st Criscito), Vogliacco, Dragusin; Sabelli (27’ st Hefti), Strootman, Badelj (19’ st Jagiello), Sturaro (19’ st Frendrup), Haps; Gudmundsson (37’ st Accornero), Puscas. (A disp.: Semper, Agostino, Matturro, Lipani, Yalçin, Salcedo, Dragus, Ekuban). All: A. Gilardino.



COSENZA (4-3-2-1): Micai; Rispoli (36’ st Martino), Meroni, Vaisanen, Venturi; Brescianini, Calò (26’ st Kornvig), Cortinovis (1’ st Zilli); Marras (20’ st Delic), D’Urso; Nasti (20’ st La Vardera). (A disp.: Lai, Rigione, Saliahmidzic, Agostinelli, D’Orazio, Marino, Florenzi). All: W. Viali.



ARBITRO: A. Giua di Olbia; Assistenti: A. Costanzo di Orvieto e M. Passeri di Gubbio; IV Uomo: L. Angelucci di Foligno; VAR L. Maggioni di Lecco; AVAR A. Prontera di Bologna.

AMMONITI: 8’ st Marras (C), 41’ st Zilli (C).



RECUPERO: 0’ pt; 0’ st.



SPETTATORI: 24.000 circa.