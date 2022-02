Mimmo criscito ha deciso: nel suo futuro non ci sarà più il Genoa ma il Toronto FC. E ci sarà prima di quanto si poteva ipotizzare.



Il capitano del Grifone è infatti pronto per salpare verso il Canada e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del suo addio al club più antico d'Italia.



Ad attenderlo, nella franchigia che dalla prossima estate accoglierà anche il suo conterraneo Lorenzo Insigne, un contratto biennale da 2,5 milioni di euro metti a stagione. Non certo uno stipendio faraonico, dunque, soprattutto se rapportato a quello previsto per il capitano del Napoli. Comunque poco più del doppio di quanto Criscito percepisca al Genoa.



Lasciando il Grifone, a poco più di un anno dalla scadenza del suo contratto da giocatore, Criscito abbandona però anche la possibilità di diventarne dirigente a fine carriera, come promessogli a suo tempo dall'ormai ex presidente Enrico Preziosi.