Per una notizia buona in casa Genoa ce n'è un'altra che gli fa da contraltare.



Se le condizioni di Zinho Vanheusden appaiono meno gravi di quanto inizialmente temuto, la situazione fisica di capitan Criscito sembra viceversa ben più preoccupante.



Il terzo problema muscolare accusato in stagione dal numero 4 rossoblù una decina di giorni fa potrebbe costringerlo ad un lungo stop. Criscito, che sotto la gestione Blessin non ha ancora messo piede in campo, dovrebbe rientrare non prima di un mese.