Ci sono storie, anche nel mondo del calcio, che sono destinate a non finire mai. Prendete, per esempio, quella di Domenico Criscito col Genoa. Un'avventura iniziata prestissimo, quando Mimmo aveva appena 15 anni, che ora si appresta a vivere il capitolo numero cinque, col difensore che di anni, nel frattempo, ne sta per compiere 36. È infatti a un passo il quarto ritorno di Criscito al Genoa, ancora una volta con le scarpette ai piedi e non ancora dietro la scrivania, da dirigente, in quel ruolo a cui è destinato una volta conclusa la carriera da calciatore.



ANCORA TU - Sembrava finita con la retrocessione in Serie B l'esperienza del classe '86 in rossoblù. Toronto e il Toronto gli offrivano una nuova avventura, calcistica e di vita, la possibilità di cominciare un nuovo percorso in un Paese diverso con la famiglia. Dopo pochi mesi, però, il richiamo dell'Italia è stato così forte da spingere Mimmo a rifare le valigie e tornare qui, tornare a Genova. Dove, come naturale, ha riavviato i discorsi col club per tornare in campo. Il tempo per il ritiro non è ancora arrivato, Criscito vuole riportare in Serie A la squadra della sua vita. Ancora qualche dettaglio da sistemare e poi la lunga storia sarà pronta a ricominciare.