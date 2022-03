Mimmo Criscito non se la sente. Nonostante l'accordo per il trasferimento al Toronto FC nella MLS nordamericana sia stato praticamente raggiunto, il capitano del Genoa, secondo quanto risulta a Calciomercato.com, non è convinto di lasciare fin da subito la Liguria.



SITUAZIONE CRITICA - La squadra di Blessin non fa altro che pareggiare, ma si ritrova in una posizione delicatissima, al penultimo posto in classifica, e di questo passo la retrocessione sarà inevitabile. Ecco allora che l'ex Zenit sta pensando di attendere la fine della stagione per non abbandonare la barca in un mare in tempesta.