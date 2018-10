Non si nasconde Mimmo Criscito al termine della sfida persa dal suo Genoa in casa con il Parma: “Non siamo qui a trovare scuse - ha ammesso il capitano rossoblù - Abbiamo sbagliato la fase difensiva, dagli attaccanti alla difesa. Eravamo lunghi e larghi e c’è stato un pressing fatto male. Un insieme di cose che hanno fatto sì che il Parma ci facesse tre gol. Patiamo il 4-3-3? Non credo sia questione di moduli perché oggi siamo partiti molto forti. Avevamo sempre il pallone, c’è stato il gol e poi il palo di Piatek. Penso sia questione di mentalità, mantenendo i piedi per terra e restando umili: con l’umiltà si va avanti. Tre tiri in porta avversari e un po’ di sfortuna per noi? Se parliamo di sfortuna, dobbiamo anche dire che questa gara era da vincere. Non abbiamo segnato troppo presto, forse abbiamo pensato che fosse una gara facile, ma non c’è nulla di facile in Serie A".



Criscito getta poi acqua sul fuoco riguardo alle critiche mosse verso le scelte operate da Ballardini: “Le scelte del mister non si commentano. Lui sceglie la squadra e ha scelto questi undici: se lo ha fatto è perché voleva dire che li vedeva meglio. Chiunque vada in campo deve però dare il massimo. La nostra maglia è importante e la nostra gente si aspetta tanto da noi. Vero che siamo a dodici punti in sette partite, con una gara a Milano da recuperare, e credo che il campionato che stiamo facendo sia buono. Gli errori ci sono nel percorso: su questi dobbiamo lavorare”.



Archiviato lo scivolone con il Genoa, Criscito.può ora concentrarsi sull'impegno con l'Italia che mercoledì lo vedrà protagonista proprio nel suo Marassi contro l'Ucraina: “Per me sarà molto emozionante tornare qui con la maglia della Nazionale, nello stadio dove sono cresciuto. Speriamo di regalare un sorriso ai genovesi che negli ultimi mesi hanno sofferto tanto”.