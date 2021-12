Domenico Criscito, capitano del Genoa, parla a Sky nell'intervallo della partita con l'Atalanta: "Sapevamo che sarebbe stata una partita aggressiva e la stiamo affrontando con lo spirito giusto. L'Atalanta ha grande qualità, dobbiamo restare concentrati per portare a casa dei punti".



SU GASPERINI - "Gasperini è stato un tecnico molto importante per la mia carriera. Per me è come un padre e gli sarò sempre grato".